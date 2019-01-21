Netflix kullanıcılarına çok önemli uyarı: ‘Merhaba Sevgili Üyemiz’ ile başlıyorsa açmayın!

Kimlik avına çıkan siber dolandırıcılar, amaçlarına ulaşmak için bu kez internet televizyonu Netflix’i alet ediyor. Uyarı, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu’ndan geldi.

Buna göre dolandırıcılar, yayın devi Netflix’e aitmiş gibi görünen sahte sayfalarla kullanıcıları aldatmaya odaklanıyor. Küresel antivirüs yazılım kuruluşu Eset, kimlik avı (phishing) amaçlı e-postalar yoluyla kişisel bilgi ele geçirmeye çalışan bu dolandırıcılığı mercek altına aldı.

‘ÖDEME BİLGİLERİNİZDE SORUN VAR’ YAZIYORSA...

Netflix temalı bir dolandırıcılık türevi olan bu yöntem, ‘ödeme bilgilerinizde sorun olduğunu ve hesabınızın askıya alındığını öne süren sahte bir mesajla başlıyor. Oysa bu, çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde yaygın şekilde başvurulan ve kullanıcıları anlık mesajla harekete geçirmeye yönelik yöntemlerden biri.

Diğer toplu dolandırıcılık faaliyetlerinde olduğu gibi, burada da kişisel bir selamlama yerine, "Merhaba Sevgili Üyemiz" benzeri genel bir selamlama yer alıyor. Bu bile tek başına, mesajın meşru bir kuruluş tarafından gönderilmediğini işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilebilir.