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Netflix sigara kararını açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 10.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

Popüler online yayın platformu Netflix sigara konusundaki hassasiyete kayıtsız kalamadı. Şirketin kendi yapımı olan dizilerde artık çok daha az sigara içilecek.

Netflix sigara kararını açıkladı

Netflix’in kendi yapımı olan Original dizilerde, karakterlerin sigara kullanımının abartılı boyutlara ulaşması, izleyicilerin tepkisini çekiyordu.

Online yayın servisinin yöneticileri şimdi sadece karaktere karizma katmak için senaryolarda sigara kullanılmasını önleyeceklerini açıkladılar. Ancak öykünün gidişatı gereği sigaranın yer alması gereken noktalarda bu kural devre dışı olacak.

Öte yandan, sigaranın en çok göründüğü dizilerden olan Stranger Things’te sigara kullanımı devam edecek zira 1980’li yılları anlatan dizide, dönemin gerçekliğini yansıtması açısından, sigara önemli bir aksesuar. Neredeyse sigara kullanmayan kimsenin olmadığı 80’li yılları anlatan bir dizide sigaranın olmaması garip olacaktı.

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Netflix

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