Netflix'te Dizi ve Film Nasıl İndirilir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok popüler bir film/dizi izleme platformu olan Netflix, 1987 yılında Amerika'da bir DVD kiralama şirketi olarak sektöre giriş yaptı. Abonelik paketlerine göre insanların evine posta servisi aracılığıyla DVD gönderen Netflix, DVD sektörünün eski hareketliliğini yitirmesinin ardından dijital dünyaya ayak uydurma amacıyla çevrim içi video içerikleri yayınlayan bir platform haline evrildi ve posta yoluyla değil internet üzerinden film kiralama hizmetini devreye soktu. Bunun yanı sıra Netflix, birçok farklı platformda uygulamalar geliştirerek abone sayısını arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri dışında 130 farklı ülkeyi de ağına katarak günümüzde dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcılarından biri haline geldi. 2016 yılında Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan platformda yer alan dizi ve filmlerin hepsi farklı hedef kitlelere ve senaryo yapısına uygun özel biçimlerde yazılıyor. Sürükleyici ve başarılı projelere imza atmış Netflix'in ardından Amazon Prime, Hulu, YouTube Red gibi farklı birçok çevrim içi video izleme uygulamaları ortaya çıktı. Fakat Netflix'i onlardan ayıran en önemli özelliği kullanıcı dostu bir yazılımla içerikleri servis etmesidir. Üstelik bu içerikler TV, mobil cihaz ve bilgisayar üzerinden de izlenebiliyor ve çevrim dışı olduğunuz zamanlarda da izlemek istediğiniz içerikleri indirerek internetinizin olmadığı ortamlarda da dizi ve filmlerinizi seyretme şansı yakalıyorsunuz.
Türkiye'deki en popüler film ve dizi izleme platformlarından biri olan Netflix, kaliteli içeriklerin yanı sıra kullanıcılarına birçok avantaj da sunuyor. İndirme özelliği sayesinde Netflix'te sevdiğiniz ve ilgiyle takip ettiğiniz içerikleri evde olmadığınız ya da internete erişemediğiniz zamanlarda da izlemeniz mümkün. Netflix kullanıcılarına seyahatte, uçakta, yazın sahilde, kısacası her yerde izleme olanağı sağlıyor. Hangi pakete abone olursanız olun, Netlfix video indirme özelliği sayesinde izlemek istediğiniz içeriği çok basit bir şekilde indirebilirsiniz.
Eğer bir Netflix kullanıcısıysanız Netflix film indirme işlemi için yapmanız gerekenler çok basit. Fakat henüz bir Netflix hesabınız yoksa öncelikle kendinize bir hesap açmanız gerekir. Sonrasında bir aylık deneme süresinin ardından abone olduğunuz pakete göre belli bir ücret karşılığı tüm Netflix içeriklerine istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Netflix bölüm indirme için ilk olarak yapmanız gereken kullandığınız cihazdan Netflix uygulamasına giriş yaparak oturumunuzu seçmek olacak.
Sonraki aşamada ise indirmek istediğiniz içeriği seçmeniz gerekiyor. İçeriğinizi seçtikten sonra sol kısımdaki aşağı bakan ok işaretine tıklayın. Bu aşamadan sonra içeriğiniz çok kısa bir süre içerisinde inmeye başlayacaktır.
Ardından, Netflix uygulamasında alt kısımda yer alan indirilenler bölümüne gelin. İçeriğinizi orada göreceksiniz.
Netflix dizi indirme özelliği için dikkat etmenizin yararlı olacağı bazı ipuçları var. Öncelikle Netflix video indirme işlemini maliyetsiz bir şekilde gerçekleştirmek için kablosuz ağa bağlı olmanız önemli. Çünkü Netflix uygulaması üzerinden film ve dizi içerikleri indirirken çok fazla veri kullanmanız gerekebilir ve kendi internet paketinizden indirme işlemi yaptığınız takdirde paketinizin çok çabuk bitmesi kaçınılmaz olacaktır.
Bunun yanı sıra içerik indirmeniz için uygulamanızın güncel olması çok önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise indirme işlemi yaptığınız cihazda boş alan olmasıdır. Çünkü izlediğiniz içerik de cihazınızda belli bir alan kaplayacaktır. Ayrıca, şu anda Netflix tek bir cihazda ancak 100 içerik saklamaya izin verir. Tüm bu gereklilikleri yerine getirdiğiniz takdirde eğer izlemek istediğiniz içerik indirmek için uygunsa, filminizi, dizinizi ya da belgeselinizi çevrim dışıyken de kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.
Netflix'te binlerce içerik olsa da maalesef Netflix'te yer alan tüm içerikler indirmeye uygun değildir. Bu durum temel olarak her içeriğin lisans sözleşmesinin farklı olmasından kaynaklanır. Bu nedenle bazı içerik lisansları bir içeriğin yalnızca yayınlanmasına izin verir. Bunun yanı sıra içerik hakları Netflix dışında bir şirkete aitse ve satın alınabilir değilse de bu içerikleri indirebilmeniz mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda dizi ve film içeriklerini sadece aktif bir internet bağlantısına erişiminiz varken çevrim içi olarak seyredebilirsiniz.
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