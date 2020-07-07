Netflix'te Dizi ve Film Nasıl İndirilir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok popüler bir film/dizi izleme platformu olan Netflix, 1987 yılında Amerika'da bir DVD kiralama şirketi olarak sektöre giriş yaptı. Abonelik paketlerine göre insanların evine posta servisi aracılığıyla DVD gönderen Netflix, DVD sektörünün eski hareketliliğini yitirmesinin ardından dijital dünyaya ayak uydurma amacıyla çevrim içi video içerikleri yayınlayan bir platform haline evrildi ve posta yoluyla değil internet üzerinden film kiralama hizmetini devreye soktu. Bunun yanı sıra Netflix, birçok farklı platformda uygulamalar geliştirerek abone sayısını arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri dışında 130 farklı ülkeyi de ağına katarak günümüzde dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcılarından biri haline geldi. 2016 yılında Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan platformda yer alan dizi ve filmlerin hepsi farklı hedef kitlelere ve senaryo yapısına uygun özel biçimlerde yazılıyor. Sürükleyici ve başarılı projelere imza atmış Netflix'in ardından Amazon Prime, Hulu, YouTube Red gibi farklı birçok çevrim içi video izleme uygulamaları ortaya çıktı. Fakat Netflix'i onlardan ayıran en önemli özelliği kullanıcı dostu bir yazılımla içerikleri servis etmesidir. Üstelik bu içerikler TV, mobil cihaz ve bilgisayar üzerinden de izlenebiliyor ve çevrim dışı olduğunuz zamanlarda da izlemek istediğiniz içerikleri indirerek internetinizin olmadığı ortamlarda da dizi ve filmlerinizi seyretme şansı yakalıyorsunuz.

Netflix Dizi ve Filmleri Nasıl İndirilir? Türkiye'deki en popüler film ve dizi izleme platformlarından biri olan Netflix, kaliteli içeriklerin yanı sıra kullanıcılarına birçok avantaj da sunuyor. İndirme özelliği sayesinde Netflix'te sevdiğiniz ve ilgiyle takip ettiğiniz içerikleri evde olmadığınız ya da internete erişemediğiniz zamanlarda da izlemeniz mümkün. Netflix kullanıcılarına seyahatte, uçakta, yazın sahilde, kısacası her yerde izleme olanağı sağlıyor. Hangi pakete abone olursanız olun, Netlfix video indirme özelliği sayesinde izlemek istediğiniz içeriği çok basit bir şekilde indirebilirsiniz. Eğer bir Netflix kullanıcısıysanız Netflix film indirme işlemi için yapmanız gerekenler çok basit. Fakat henüz bir Netflix hesabınız yoksa öncelikle kendinize bir hesap açmanız gerekir. Sonrasında bir aylık deneme süresinin ardından abone olduğunuz pakete göre belli bir ücret karşılığı tüm Netflix içeriklerine istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Netflix bölüm indirme için ilk olarak yapmanız gereken kullandığınız cihazdan Netflix uygulamasına giriş yaparak oturumunuzu seçmek olacak.