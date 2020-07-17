Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi Türk dizileri belli oldu! İzlemeyen pişman oluyor...

Türk dizileri yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En sevilen yayın platformlarından biri olan Netflix, pek çok Türk dizisini izleyicileriyle buluşturuyor. Aralarında Netflix tarafından yapımcılığı üstlenen yeni diziler kadar eski Türk dizilerinin de bulunduğu bu liste, platform üzerinde izleyebileceğiniz en etkileyici Türk dizilerini içeriyor.
Listenin bir numarasında Netflix’in çektiği ilk Türk dizisi olma özelliğiyle Hakan Muhafız bulunuyor. 6.8 IMDB puanına sahip olan bu dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi ünlü isimler yer alıyor. Sıradan bir hayata sahip olan Hakan’ın hayatı, babasının ölümünün ardından öğrendiği gerçeklerle tamamen değişiyor. Nesillerdir İstanbul’u koruduklarını öğrenen Hakan, yeni güçlerine alışmaya çalışıyor.
Listenin ikinci numarasında yine Netflix tarafından yapımcılığı üstlenilmiş olan Atiye yer alıyor. Baran Saat, Mehmet Günsur ve Metin Akdülger gibi oyuncuların yer aldığı yapım, Atiye’nin İstanbul’dan Göbeklitepe’ye yaptığı yolculuğu anlatıyor. Atiye ve arkeolog Erhan’ın maceraları fantastik, gizem ve dram türünün en iyi örneklerinden birini oluşturuyor. 7.6 IMDB puanına sahip olan yapımın ikinci sezonunun Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
Netflix tarafından çekilen üçüncü Türk dizisi olma özelliğini taşıyan Aşk 101, son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri. Özellikle genç izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi doksanlı yıllarda geçiyor. Dışlanmış bir grup öğrencinin hem birbirleriyle hem de öğretmenleriyle olan ilişkisinin anlatıldığı bu hikaye IMDB’de 7.6 puana sahip. Dizi 2020’nin en iddialı yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.
Netflix üzerinden izlenebilen en ünlü dizilerden biri Leyla ile Mecnun. 3. sezonuyla final yapan dizi tam bir yıldızlar geçidi. Ali Atay, Serkan Keskin, Ezgi Asaroğlu ve daha pek çok ünlü ismin yer aldığı dizide doğdukları gün beşik kertmesi yapılan Leyla ile Mecnun’un hem komik hem de hüzünlü hikayesi anlatılıyor. IMDB’de 9.1 gibi bir puana sahip olan yapım, bitmiş olmasına rağmen kendinden söz ettirmeye devam ediyor.
Listede yer alan dizilerden bir diğeri de yayınlandığı günden itibaren izleyicilerde derin izler bırakan Behzat Ç. Erdal Beşikçioğlu’nun mükemmel performansıyla akıllara kazınan dizide daha pek çok ünlü isim yer alıyor. Vicdanının sesini dinleyerek kendi kararlarını kendi alan ve bu yüzden sıklıkla ceza yiyen bir cinayet masası amiri olan Behzat Ç.’nin hikayesi Ankara’da geçiyor. IMDB puanı 8.7 olan dizi hala pek çok izleyicinin favori dizileri arasında yer alıyor.
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