Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi Türk dizileri belli oldu! İzlemeyen pişman oluyor...

Türk dizileri yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En sevilen yayın platformlarından biri olan Netflix, pek çok Türk dizisini izleyicileriyle buluşturuyor. Aralarında Netflix tarafından yapımcılığı üstlenen yeni diziler kadar eski Türk dizilerinin de bulunduğu bu liste, platform üzerinde izleyebileceğiniz en etkileyici Türk dizilerini içeriyor.

HAKAN: MUHAFIZ

Listenin bir numarasında Netflix’in çektiği ilk Türk dizisi olma özelliğiyle Hakan Muhafız bulunuyor. 6.8 IMDB puanına sahip olan bu dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi ünlü isimler yer alıyor. Sıradan bir hayata sahip olan Hakan’ın hayatı, babasının ölümünün ardından öğrendiği gerçeklerle tamamen değişiyor. Nesillerdir İstanbul’u koruduklarını öğrenen Hakan, yeni güçlerine alışmaya çalışıyor.

ATİYE

Listenin ikinci numarasında yine Netflix tarafından yapımcılığı üstlenilmiş olan Atiye yer alıyor. Baran Saat, Mehmet Günsur ve Metin Akdülger gibi oyuncuların yer aldığı yapım, Atiye’nin İstanbul’dan Göbeklitepe’ye yaptığı yolculuğu anlatıyor. Atiye ve arkeolog Erhan’ın maceraları fantastik, gizem ve dram türünün en iyi örneklerinden birini oluşturuyor. 7.6 IMDB puanına sahip olan yapımın ikinci sezonunun Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.