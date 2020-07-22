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Netflix'teki bu polisiye dizilerini herkes çok sevdi! Gizem ve aksiyon üst seviyede...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Suçluların ve onları yakalayan dedektiflerin olduğu, kimi zaman fantastik kimi zaman da gerçek hikâyelerin kurgulandığı dizileri izlemekten keyif alıyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Siz de kötü adamlara karşı adaleti yerine getirmek için tehlikeli kovalamacalara girip katillerin izlerini sürmeye hazır mısınız?

Netflix'teki bu polisiye dizilerini herkes çok sevdi! Gizem ve aksiyon üst seviyede...

Son birkaç yıldır yıldızı parlayan Netflix, sağlam reklam geliri ve orijinal yapımları ile medya sağlayıcıları arasında üst sıralarda yerini koruyor. 190 ülkede 100 milyondan fazla aboneye hizmet veren Netflix, her geçen gün yayın ağını genişletmeye devam ediyor. İşte en fazla izlenen polisiye Netflix dizileri.

BEHZAT Ç.

Türkiye’de çekilen dizilerden tekrarı en çok izlenenler arasında olma ihtimali bir hayli yüksektir. Dizinin bu kadar efsane hale gelmesi ise olayların aşırı derecede gerçekçi olmasıdır. Kuralları takmayan, siyasetten uzak, özel yaşamı ise karanlık olan Ankara cinayet büro başkomiseri, bir taraftan cinayet çözerken diğer yandan teşkilattaki yolsuzluklar ile savaşıyor.

SHERLOCK HOLMES

Sir Arthur Conan Doyle'un üniversitedeki profesöründen esinlenerek yarattığı İngiliz dedektiftir. Mantık ve düşünce ile yaşayan, sistematik bir şekilde gözlem gücünü geliştirmiş, zeki olduğu kadar da ilginç bir karakterdir. Çözecek problem bulamadığında zihni kendisini rahatsız ettiği için morfin veya kokain kullanır. İlgisini çekmediği için Kopernik teorisini bilmez fakat hangi kül hangi sigaradan düşmüş çözer. ”Kanunun diğer tarafında olsaydım mükemmel bir suçlu olurdum” der.

MARCELLA

Katilin kim olduğunu bulurken yönetmenden bile şüpheleneceğiniz dizidir. İzleyenlerin büyük çoğunluğundan beğeni alan dizide evliliğinde sorunlar yaşayan, arada hafızasının gidip geldiği ve anneliğin yaşattığı zorluklara rağmen Londralı dedektifin en iyi yaptığı şey, katilleri yakalamaktır.

FREUD

1800 lü yılların Viyana’sında ünlü psikanalist Sigmund Freud ile cinayet çözmek ister misiniz? Hatta yanınıza bir de dedektif ile medyum verelim. Freud gerçek kişi olsa da konunun tamamen kurgusal olduğunu şimdiden söyleyelim.

HOW TO GET AWAY WITH MURDER

İlk yayınlandığı bölümden fenomen olacağını kanıtlayan dizidir. Özellikle kriminal, polisiye ve suç severler için tatmin edici dizinin konusuna gelince; başarılı savunma avukatı ve hukuk profesörü 5 öğrencisi ile karmaşık bir cinayete dahil olurlar.

UNBELIEVABLE

Pulitzer ödülü alan ve gerçek hikâyeden esinlenerek yapılan diziyi izlerken bazen rahatsız olacak bazen de gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Bir insanın yaşadıklarını çok iyi ifade eden dizinin konusu: Genç bir kadın tecavüze uğradığını söyler fakat vücudunda hiçbir ize rastlanmadığı için kimse inanmaz. Yıllar sonra benzer vakaların görülmeye başlamasıyla polis araştırmaya başlar.

BATAKLIK

İsveç'te yılın en iyi suç romanı ödülünü alan kitaptan uyarlanmış, İskandinav polisiye dizisidir. Stockholm’ün zengin banliyösünü saran trajedi sonrası uyumlu bir genç kendisini cinayet şüphelisi olarak yargılanırken bulur.

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