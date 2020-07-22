Netflix'teki bu polisiye dizilerini herkes çok sevdi! Gizem ve aksiyon üst seviyede...

Son birkaç yıldır yıldızı parlayan Netflix, sağlam reklam geliri ve orijinal yapımları ile medya sağlayıcıları arasında üst sıralarda yerini koruyor. 190 ülkede 100 milyondan fazla aboneye hizmet veren Netflix, her geçen gün yayın ağını genişletmeye devam ediyor. İşte en fazla izlenen polisiye Netflix dizileri.

BEHZAT Ç.

Türkiye’de çekilen dizilerden tekrarı en çok izlenenler arasında olma ihtimali bir hayli yüksektir. Dizinin bu kadar efsane hale gelmesi ise olayların aşırı derecede gerçekçi olmasıdır. Kuralları takmayan, siyasetten uzak, özel yaşamı ise karanlık olan Ankara cinayet büro başkomiseri, bir taraftan cinayet çözerken diğer yandan teşkilattaki yolsuzluklar ile savaşıyor.

SHERLOCK HOLMES

Sir Arthur Conan Doyle'un üniversitedeki profesöründen esinlenerek yarattığı İngiliz dedektiftir. Mantık ve düşünce ile yaşayan, sistematik bir şekilde gözlem gücünü geliştirmiş, zeki olduğu kadar da ilginç bir karakterdir. Çözecek problem bulamadığında zihni kendisini rahatsız ettiği için morfin veya kokain kullanır. İlgisini çekmediği için Kopernik teorisini bilmez fakat hangi kül hangi sigaradan düşmüş çözer. ”Kanunun diğer tarafında olsaydım mükemmel bir suçlu olurdum” der.