Netflix'ten Atiye 2. sezon için flaş karar! Beren Saat için yayın günü geleneğini bozdu! Atiye ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur’u buluşturan Atiye dizisinin ikinci sezonunun tüm bölümleri, 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix’te yerini alacak.

Takipçileri tarafından merakla beklen dizi, Netflix’in diğer orijinal yapımlarının aksine cuma günü değil, perşembe günü yayınlanacak.

Netflix’in bu kararında, dizide Atiye karakterini canlandıran Beren Saat’in talebinin etkili olduğu öne sürüldü.

SAAT’İN ‘PERŞEMBE UĞURU’

Türkiye’de izleyici tarafından büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu dahil olmak üzere, son dört projesi de perşembe günü yayınlanan Beren Saat, iddiaya göre bu konuda bir ‘toteminin olduğunu’ söyledi. Netflix de Saat’in bu talebine olumlu karşılık vererek dizinin ikinci sezon bölümlerini cuma değil, perşembe günü yayınlama kararı aldı.

Atiye dizisinin ilk sezon bölümleri, geçen yıl 27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanmıştı.

NETFLIX’İN CUMA KURALI

Netflix’in kendi yapımı olan içerikleri cuma günü yayınladığı biliniyor. Platformda yayınlanan yabancı orijinal içeriklerin yanında, Türkçe içerikler ve yapımlar da cuma günü yayına veriliyor. Netflix’in Türkçe dizilerinden Aşk 101, 24 Nisan 2020, Hakan Muhafız da 14 Aralık 2018 tarihinde olmak üzere ilk kez cuma günü yayınlanmıştı. Hakan Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi de yine cuma gününe (26 Nisan 2019) denk gelmişti.