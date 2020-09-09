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Netflix'ten Atiye 2. sezon için flaş karar! Beren Saat için yayın günü geleneğini bozdu! Atiye ne zaman yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 20:57 | Son Güncelleme

Netflix’te yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsur’un yer aldığı Atiye dizisi, 10 Eylül’de ikinci sezonuyla izleyicinin karşısına çıkacak. Kendi yapımı olan dizileri cuma günü yayınlamayı tercih eden Netflix’in, Beren Saat’in talebi üzerine yayın gününü değiştirdiği iddia edildi.

Netflix'ten Atiye 2. sezon için flaş karar! Beren Saat için yayın günü geleneğini bozdu! Atiye ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsur’u buluşturan Atiye dizisinin ikinci sezonunun tüm bölümleri, 10 Eylül Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix’te yerini alacak.

Takipçileri tarafından merakla beklen dizi, Netflix’in diğer orijinal yapımlarının aksine cuma günü değil, perşembe günü yayınlanacak.

Netflix’in bu kararında, dizide Atiye karakterini canlandıran Beren Saat’in talebinin etkili olduğu öne sürüldü.

SAAT’İN ‘PERŞEMBE UĞURU’

Türkiye’de izleyici tarafından büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu dahil olmak üzere, son dört projesi de perşembe günü yayınlanan Beren Saat, iddiaya göre bu konuda bir ‘toteminin olduğunu’ söyledi. Netflix de Saat’in bu talebine olumlu karşılık vererek dizinin ikinci sezon bölümlerini cuma değil, perşembe günü yayınlama kararı aldı.

Atiye dizisinin ilk sezon bölümleri, geçen yıl 27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanmıştı.

NETFLIX’İN CUMA KURALI

Netflix’in kendi yapımı olan içerikleri cuma günü yayınladığı biliniyor. Platformda yayınlanan yabancı orijinal içeriklerin yanında, Türkçe içerikler ve yapımlar da cuma günü yayına veriliyor. Netflix’in Türkçe dizilerinden Aşk 101, 24 Nisan 2020, Hakan Muhafız da 14 Aralık 2018 tarihinde olmak üzere ilk kez cuma günü yayınlanmıştı. Hakan Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi de yine cuma gününe (26 Nisan 2019) denk gelmişti.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal tarafından kaleme alınan Atiye, aksiyon ve fantastik türünde Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Dizi, yazar Şengül Boybaş'ın ‘Dünyanın Uyanışı’ adlı eserinden uyarlandı.

Dizide İstanbul’da yaşan bir ressam olan Atiye’nin, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerası anlatılıyor.

Yapımda Beren Saat ve Mehmet Günsur’un yanı sıra, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi isimler de rol alıyor.

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