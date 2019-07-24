Netflix’ten Lübnan merkezli Arapça dizi: Dollar

Netflix'ten Arapça dilinde bir orijinal dizi daha geliyor. Lübnan merkezli "Dollar" adlı dizi, 8 Ağustos'ta ekranda olacak.

Sezonu 15 bölümden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Samer Berkawi oturuyor. Başrolünde Adel Karam ve Amal Bouchoucha'nın yer aldığı projeyi Hisham Hilal kaleme aldı ve Cedars Art Production yapımcılığını üstlendi.

Reklam dehası Tarek (Karam), yeni bir bankanın açılışı için milyon dolarlık bir fikir bulmakla görevlidir. Aklına bir fikir gelir ve bunu sadece CEO ile paylaşmaya karar verir. Ancak bir şeyler yolunda değil gibidir ve başkan yardımcısı Zeina (Bouchoucha) da tam olarak bundan şüphelenmektedir. Her şey kontrolden çıkmadan parçaları birleştirebilecek midir?



