Netflix’ten yeni Türk dizisi geliyor! İşte Love 101 oyuncu kadrosu ve konusu

NetflIx’in yeni Türk dizisi Love 101'in hazırlıkları başladı. Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayacak olan yapım son dönemin parlayan üç ismini buluşturuyor.

Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka’nın, Love 101’in baş rolünde yer alacağı öğrenildi. Buna ek olarak dizinin öne çıkan oyuncuları arasında Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu’da yer alıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu da dizide yer alacak olan tanınmış isimler arasında.

Dizide 1990’lı yıllarda hayata tutunma mücadelesi veren beş liseli gencin hikayesi anlatılacak. Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin, 130’dan fazla ülkede yayınlanacağı açıklandı.



