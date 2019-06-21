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Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Netflix, geçtiğimiz aylarda Amerika’daki abonelik ücretlerine fahiş zam yapmıştı. Bu zammın Türkiye’ye aynı oranda yansıması durumunda Netflix için yaklaşık 40 TL ücret ödemeniz gerekiyordu.

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

Ancak Netflix Türkiye, PlayStation Türkiye ve Xbox Türkiye’nin yapamadığını yaptı ve fiyatlarda yerelleştirme uygulayarak bu zammı minimum seviyesinde tutmayı başardı.

Türkiye’de 15.99 TL olan temel Netflix fiyatı 17.99 TL‘ye, 27.99 TL olan standart Netflix fiyatı 29.99 TL‘ye ve 39.99 TL olan özel 4K planının fiyatı ise 41.99 TL‘ye yükseldi. Tüm paketlere 2 TL zam yapan Netflix Türkiye’ye buradan tebriklerimizi sunuyoruz.

Diğer firmalar gibi yok biz İngiltere’ye bağlıyız fiyatlar oradan belirleniyor gibi işlere girmeyen Netflix’in Türkiye ekibi bu konu hakkında da bir açıklama yaptı. Netflix; “Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik”.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix netflix türkiye

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