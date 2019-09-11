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Netflix Türkiye’deki dizilere yatırım yapmaya devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Şimdi de Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Netflix’te yayınlanacağı ortaya çıktı.

Netflix Türkiye’deki dizilere yatırım yapmaya devam ediyor

Türkiye dizi sektörüne damgasını vuran Kurtlar Vadisi, uzun bir süre önce yayın hayatını sonlandırmıştı. Ancak Netflix’in Türkiye’de popüler olması ve Türk dizilerine yatırım yapmasının ardından Kurtlar Vadisi’nin yeninden yeni bölümleri ile yayına gireceği ortaya çıktı.

RTÜK’ün denetimi için geçtiğimiz günlerde son dakikada başvuran Netflix, şimdi de Kurtlar Vadisi Kaos dizisini platformuna getirmeyi planlıyor. Pana Film yapımcılığında geri dönecek olan dizide yine başrolde Necati Şaşmaz oynayacak. Söylentilere göre bu diziyi TV’lerde yayınlayacak kanal bulunamadığı için Pana Film, Netflix’i tercih etmiş.

2020 yılında Netflix’teki yerini alması beklenen dizinin 15 Temmuz darbe girişimi olaylarını ve sonrasını konu alacağını söylüyor. Genellikle Türkiye’de yaşanan siyasi olayları konu alan Kurtlar Vadisi’nin 15 Temmuz’u işlemisine kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

Bölümleri tek tek yayınlama sistemini Netflix’in deneyeceği söyleniyordu. Bir söylentiye göre Netflix’te Kurtalar Vadisi’nin tüm bölümleri tek seferde yayınlanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix kurtlar vadisi kaos

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