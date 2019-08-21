Netflix Türkiye’den çekilebilir 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde aldığı yetki ile internetteki tüm yayınlara denetim uygulayabilecekti.

Bugün Jared Wall; içerden aldığı bilgilere göre Netflix’in Türkiye’den çok yakında çekileceğini bildirdi. Netflix’in RTÜK kararından önceki açıklamaları ile çelişen bu bilgi henüz teyit edilemedi. Ancak sosyal medyada bu söylenti hızla yayıldı.

Netflix’in Türkiye’den çekilmesi hiç de mantıksız olmaz. Çünkü Netflix’te yer alan tüm dizi ve filmlerin tek tek 'sansürlenmesi' sonra bunların tekrardan sunuculara yüklenmesi gerekiyor. Bu da firma için çok büyük külfet.

Şimdilik bu bilginin doğrulanmadığını tekrar belirtelim.

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