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Netflix Türkiye’den çekilebilir 

Ozan Alaca Ozan Alaca
TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

RTÜK’ün internet yayınlarına denetim getirme yetkisini almasının sonra gözler Netflix’e çevrilmişti. Bugün ise Netflix ‘in Türkiye’den çekileceği söyleniyor.

Netflix Türkiye’den çekilebilir 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde aldığı yetki ile internetteki tüm yayınlara denetim uygulayabilecekti.

Bugün Jared Wall; içerden aldığı bilgilere göre Netflix’in Türkiye’den çok yakında çekileceğini bildirdi. Netflix’in RTÜK kararından önceki açıklamaları ile çelişen bu bilgi henüz teyit edilemedi. Ancak sosyal medyada bu söylenti hızla yayıldı.

Netflix’in Türkiye’den çekilmesi hiç de mantıksız olmaz. Çünkü Netflix’te yer alan tüm dizi ve filmlerin tek tek 'sansürlenmesi' sonra bunların tekrardan sunuculara yüklenmesi gerekiyor. Bu da firma için çok büyük külfet.

Şimdilik bu bilginin doğrulanmadığını tekrar belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix netflix türkiye

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