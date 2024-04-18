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Netflix Türkiye 'isyanı' patlak verdi! Yeni dizi fragmanları sonrası paylaşımı yeniden gündem oldu: Aynı yüzler, aynı hikayeler...

18.04.2024 11:36
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Geniş bir kitleye ulaşarak piyasayı neredeyse domine eden Netflix Türkiye, son günlerde gelen eleştirilerle gündemde. Yönetmen Ali Aydın, Netflix Türkiye'ye neredeyse savaş açarken, "Sektördeki küçük yapımcılar, yönetmenler, yazarlar ve oyuncular asla Netflix'in kapsısından giremiyor." çıkışı yankı buldu. Sosyal medyada da özellikle son dizilerde aynı yüzlerin ve aynı hikayelerin olduğuna yönelik tepkiler artarken, Aydın'ın dizi sektörüyle ilgili eleştirileri de yeniden gündem oldu.

Netflix Türkiye 'isyanı' patlak verdi! Yeni dizi fragmanları sonrası paylaşımı yeniden gündem oldu: Aynı yüzler, aynı hikayeler...

Türkiye'de piyasaya çok hızlı bir giriş yapan ve geniş bir kitlelere ulaşan yayın platformu Netflix Türkiye, bu kez ciddi bir eleştiriyle gündeme geldi. Neredeyse her ay yeni bir Türk dizisini kullanıcılar sunan Netflix Türkiye'ye yönelik olarak "Aynı yüzler, aynı hikayeler, aynı kalemler..." isyanı patlak verdi.

YÖNETMEN ALİ AYDIN'IN 'NETFLIX' İDDİASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

2012 yılında Venedik Film Festivalinde “Geleceğin Aslanı” ödülüne layık görülen senarist ve yönetmen Ali Aydın’ın Netlix Türkiye ve yöneticisi Pelin Diştaş ile ilgili yaptığı açıklamalar yankı buldu.

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Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Aydın, Netflix’in başındaki isim Pelin Diştaş ve ekibinin hep aynı yapımcılarla çalıştığını iddia etti.

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"ASLA NETFLİX'İN KAPSISINDAN GİREMİYORLAR"

"Sektördeki küçük yapımcılar, yönetmenler, yazarlar ve oyuncular asla Netflix'in kapsısından giremiyor." diyen Aydın, Savcılığa da başvuracağını duyurdu. Aydın "Kültür Bakanlığı ve Sinam Genel Müdürlüğü'nü de bu davaya müdahil bir hale getireceğim çünkü bu korkunç düzeni yasalarla sonlandırmak zorundayız" dedi.

'İSTANBULLU GELİN' İDDİASI: "YAKANIZI BIRAKMAYACAĞIM"

Ali Aydın'ın İstanbullu Gelin dizisiyle ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları ise ayrı bir gündem yarattı.

"Hak gaspından hepiniz pay sahibisiniz ve ben yakanızı bırakmayacağım" diyen Aydın, Seynep Günay, Lale Eren ve Inur Güventam'ı hedef aldı.

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Bir dönem televizyon dünyasında geniş izlenme kitlesine ulaşan İstanbullu Gelin dizisinin tasarımının tamamıyla kendisine ait olduğunu iddia eden Aydın, birinci bölümünü yazdığını ve çok sevildikten sonra Lale Eren ve Zeynep Günay'ın devreye girip diziyi çekecek olan Türkan Derya'nın bu porjeyi çekmemesini sağladıklarını belirtti.

"HER KURUŞU GERİ ALACAĞIM"

Üçüncü bölümden sonra işine son verildiğini belirten Aydın, kendisi üzerinden milyonlar kazandığını söyledi. Aydın "Onlara göre hiçbir şey yapamam çünkü şirketlerin kapısından beni sokmazlar. Ah canım. Her kuruşu geri alacağım" diye yazdı.

Aydın söz konusu iddiaları sosyal medyada yeniden geniş yankı uyandırdı.


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