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Netflix Wednesday 2. sezon gelecek mi? Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

01.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Netflix'te yayınlanan ve herkesin konuştuğu Wednesday ilk hafta ulaştığı izlenme sayısıyla bir rekora imza attı. Doğaüstü dizi, ilk haftasında 341,23 milyon saat izlendi ve TV listelerinin zirvesine yükseldi. Diziyi ilgi ile izleyenler Netflix Wednesday 2. sezon gelecek mi? Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Netflix Wednesday 2. sezon gelecek mi? Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

23 Kasım'da Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi ilk hafta ulaştığı izlenme sayısıyla bir rekora ulaştı. Wednesday 341,2 milyon saat ile Netflix'te bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi rekorunu kırdı. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı ise merak ediliyor. Netflix Wednesday 2. sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

NETFLİX WEDNESDAY 2. SEZON GELECEK Mİ?

Netflix'in Addams Ailesi'nin kızına odaklandığı dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Wednesday, yayınlandığı ilk günden bu yana Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var. Wednesday 2. sezon olacak mı?

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Wednesday 2. sezonu hakkında yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday Addams'ın tuhaf bir akademideki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsü konu ediniyor. Dizide Wednesday yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

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WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Wednesday Addams - Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie

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