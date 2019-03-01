Netflix yapımı Kingdom 2. sezon onayını aldı

25 Ocak tarihinde online dizi ve film platformu Netflix’te yayınlanmaya başlayan Güney Kore yapımı zombi dizisi Kingdom ilk sezonuna gelen olumlu eleştiriler sonrasında hızlı bir ikinci sezon onayı aldı. The Kingdom of Gods isimli çizgi romandan esinlenerek uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Korean Grand Bell ödüllü Kim Seong-hun oturuyor.

Çekimleri son sürat devam eden Kingdom’ın yeni sezonunun yayın tarihi hakkında ise henüz bir bilgi yok. 1400’lü yıllardan 1800’lü yıllar arasında geçen dizi, babasının da pençesine düştüğü gizemli hastalığın kaynağını araştırmak için bir dizi maceraya atılan ve bu esnada kendisini kötücül bir politik entrikanın içinde bulan Prens Yi-Chang’ın öyküsünü konu alıyor. Zombi temasını, korku ve tarihle mükemmel şekilde harmanlayan yapım, aksiyondan ziyade insan dramasına odaklanarak eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutulmuştu. Popüler zombi dizisi The Walking Dead’in hızla kan kaybetmesi sonrası ön plana çıkan Kingdom, bir anda zombi türünü sevenlerin radarına girdi. Gerilim dozu bir hayli yüksek olan Kingdom’ın ikinci sezonu şimdiden heyecanla bekleniyor.



