Mynet Trend

Netflix yapımı Kingdom 2. sezon onayını aldı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Güney Kore yapımı zombi dizisi Kingdom gelen olumlu eleştiriler sonrasında ikinci sezon onayını kaptı.

Netflix yapımı Kingdom 2. sezon onayını aldı

25 Ocak tarihinde online dizi ve film platformu Netflix’te yayınlanmaya başlayan Güney Kore yapımı zombi dizisi Kingdom ilk sezonuna gelen olumlu eleştiriler sonrasında hızlı bir ikinci sezon onayı aldı. The Kingdom of Gods isimli çizgi romandan esinlenerek uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda Korean Grand Bell ödüllü Kim Seong-hun oturuyor.

Çekimleri son sürat devam eden Kingdom’ın yeni sezonunun yayın tarihi hakkında ise henüz bir bilgi yok. 1400’lü yıllardan 1800’lü yıllar arasında geçen dizi, babasının da pençesine düştüğü gizemli hastalığın kaynağını araştırmak için bir dizi maceraya atılan ve bu esnada kendisini kötücül bir politik entrikanın içinde bulan Prens Yi-Chang’ın öyküsünü konu alıyor. Zombi temasını, korku ve tarihle mükemmel şekilde harmanlayan yapım, aksiyondan ziyade insan dramasına odaklanarak eleştirmenler tarafından övgü yağmuruna tutulmuştu. Popüler zombi dizisi The Walking Dead’in hızla kan kaybetmesi sonrası ön plana çıkan Kingdom, bir anda zombi türünü sevenlerin radarına girdi. Gerilim dozu bir hayli yüksek olan Kingdom’ın ikinci sezonu şimdiden heyecanla bekleniyor.


PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Hellboy yeni fragmanıyla karşımızdaHellboy yeni fragmanıyla karşımızda
Güzel yıldız Margot Robbie: 'Pişman değilim'Güzel yıldız Margot Robbie: 'Pişman değilim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zombi dizisi Kingdom Kingdom season 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

Polislere şok sözler: Siz hala emekli olmadınız mı?

Polislere şok sözler: Siz hala emekli olmadınız mı?

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

Kadın'da Sarp'ı yıkan kavuşma sahnesi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hellboy yeni fragmanıyla karşımızda

Hellboy yeni fragmanıyla karşımızda

Margot Robbie o elbise hakkında ilk kez konuştu

Güzel yıldız Margot Robbie: 'Pişman değilim'

Karakomik Filmler 2 Arada ve Kaçamak 18 Ekim’de vizyona girecek

Cem Yılmaz’dan hayranlarını üzen açıklama: Ertelendi!

Haftanın vizyon filmleri

Şafak Sezer ve arkadaşları banka soygunu peşinde!

Kardeş Çocukları dizisine iki sürpriz transfer!

Kardeş Çocukları'na iki sürpriz transfer!

Türk İşi Dondurma seyirciyle buluşuyor

Türk İşi Dondurma seyirciyle buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.