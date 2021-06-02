Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turunda Boston Celtics'i 123-109 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.

NBA play-off turuna 3 maçla devam edildi. Nets, sahasında Celtics'i mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Nets'i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan James Harden, 24 sayı, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 25 sayı atan Kyrie Irving taşıdı. Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.

NUGGESTS, LİLLARD'IN 55 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

Batı Konferansı'ndaki mücadelede Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers'ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.

Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17'de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.