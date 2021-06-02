SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi

Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi

02.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuggets, Lillard'ın 55 sayısına rağmen Trail Blazers'ı iki uzatma sonunda yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.

Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turunda Boston Celtics'i 123-109 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.

NBA play-off turuna 3 maçla devam edildi. Nets, sahasında Celtics'i mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Nets'i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan James Harden, 24 sayı, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 25 sayı atan Kyrie Irving taşıdı. Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.

NUGGESTS, LİLLARD'IN 55 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

Batı Konferansı'ndaki mücadelede Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers'ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.

Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17'de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.

Play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard, 12 üç sayılık basketle Klay Thompson'a ait NBA play-off rekorunu kırdı. Lillard ayrıca, bir play-off maçında 55 sayı, 10 asistlik performans sergileyen ilk oyuncu oldu. Nuggets'ta Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blok, Monte Morris 28 sayı, 5 asist ve Michael Porter 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.

SON ŞAMPİYON LAKERS ELENMENİN EŞİĞİNDE

Phoenix Suns, kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, kenardan oyuna giren Cameron Payne ise 16 sayı üretti. 24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Lebron James, son şampiyon Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Durant: Biz hayvan değilizDurant: Biz hayvan değiliz
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi sürpriz karar

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

F.Bahçe'den transfer atağı

F.Bahçe'den transfer atağı

Galatasaray'a çılgın transfer teklifi

Galatasaray'a çılgın transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.