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  4. Neuer'den gelen haber hayranlarını sarstı! Sezonu kapattığı açıklandı

Neuer'den gelen haber hayranlarını sarstı! Sezonu kapattığı açıklandı

10.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'in tecrübeli eldiveni Manuel Neuer talihsiz bir kaza geçirdi. Kayak yaptığı sırada dengesini kaybeden Alman yıldız bacağını kırdı. Apar topar ameliyata alınan Manuel Neuer'in sezonu kapattığı duyuruldu.

Neuer'den gelen haber hayranlarını sarstı! Sezonu kapattığı açıklandı
Manuel Neuer

Manuel Neuer

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
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Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer sevenlerini üzdü. Kayak yaptığı sırada tehlikeli hareketler yapan yıldız oyuncu ayağını kırdı.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

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Büyük bir acıyla yerde kalan Manuel Neuer, ayağını kırdı. Apar topar ameliyata alınan yıldız oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Bacağının alt kısmını kıran Manuel Neuer bir açıklama yayımladı.

"CANIMI ACITIYOR"

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Manuel Neuer yaptığı paylaşımda, “Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor” ifadelerini kullandı.


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