Neuer'den gelen haber hayranlarını sarstı! Sezonu kapattığı açıklandı

Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer sevenlerini üzdü. Kayak yaptığı sırada tehlikeli hareketler yapan yıldız oyuncu ayağını kırdı.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Büyük bir acıyla yerde kalan Manuel Neuer, ayağını kırdı. Apar topar ameliyata alınan yıldız oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Bacağının alt kısmını kıran Manuel Neuer bir açıklama yayımladı.

"CANIMI ACITIYOR"

Manuel Neuer yaptığı paylaşımda, “Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor” ifadelerini kullandı.



