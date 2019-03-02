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Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz'ın 'hamsi' atışması

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YAŞAM  | 02.03.2019 01:54 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Nevşin Mengü, gazeteci İsmail Saymaz'ın Canan Karatay diyeti ile ilgili yazdığı sosyal medya mesajına cevap verince iki gazeteci arasında tatlı bir atışma yaşandı.

Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz'ın 'hamsi' atışması

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde hastanede operasyon geçirmişti. Altaylı yazısında Canan Karatay'ı suçladı. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Altaylı'nın yazısından alıntı yaparak sosyal medyadan, "Fatih Altaylı, anjiyo geçirdikten sonraki ilk yazısında Canan Karatay’ı suçlamış. Sanırım Karatay diyeti yüzünden rahatsızlanmış" yorumunu yaptı.

"NE YANİ HAMSİ DE Mİ YEMİYORSUN?"

Nevşin Mengü ise İsmail Saymaz'a yanıt vererek "Veganlık sultanlık canlar. Maceraya gerek yok" dedi. İsmail saymaz ise Neşin Mengü'ye "Ne yani, hamsi de mi yemiyorsun?" diye sordu.

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"BIRAKIN DA İKİ SATIR GÜLELİM EĞLENELİM"

Gazeteci İsmail Saymaz, bunun üzerine sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlara "Veganlık üzerine, çok belli ki bir geyik çeviriyoruz. Hemen ahkam kesmeler, had bildirmeler, çizgi öğretmeler geliyor. Kasaplar Odası Başkanı olmadığım aşikar. Bırakın da iki satır gülelim, eğlenelim. Hayatı bu kadar sıkıcılaştırarak elinize ne geçiyor?" diyerek yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
nevşin mengü ismail saymaz Hamsi

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