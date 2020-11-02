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Nevzat Aydın kimdir? Enkaz altında kurtarılan Elif’i okutacağını söyledi! Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

02.11.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Nevzat Aydın kimdir? Enkaz altında kurtarılan Elif’i okutacağını söyledi! Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Nevzat Aydın sosyal medya hesabından İzmir depreminin ardından 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan Elif’in tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini duyurdu. Peki, Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Nevzat Aydın İzmir’de gerçekleşen depremin ardından 65 saat sonra enkazın altından kurtarılan minik Elif’in tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından çok konuşulan ünlü isim, araştırılmaya başlandı. Peki, Nevzat Aydın ne iş yapıyor? Nevzat Aydın nereli? Nevzat Aydın kaç yaşında? İşte detaylar...

Nevzat Aydın sosyal medyadan duyurdu! 'Elif'i okutacağız'Nevzat Aydın sosyal medyadan duyurdu! 'Elif'i okutacağız'

“HAYATI BOYUNCA…”

Nevzat Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın - evet, gelecek saçmasapan tepkilere hazırlıklıyım.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Aydın, paylaşımında “İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.” mesajını aktardı.

Nevzat Aydın kimdir? Enkaz altında kurtarılan Elif’i okutacağını söyledi! Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın Elif ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Çok sayıda kişi de Nevzat Aydın hayatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 8 Mart 1976 doğumlu olan Aydın, girişimci, melek yatırımcı ve mentordur. 44 yaşında olan Aydın, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı olan yemeksepeti.com’un da kurucu ortağı ve CEO’sudur. Aydın daha önce, 2015 senesinde yemeksepeti.com’un Türkiye internet tarihindeki en yüksek değerleme olan 589 milyon dolar karşılığında Delivery Hero bünyesine katılmasıyla gündeme gelmişti.

2013 ve 2015 senelerinde Aydın, Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 listesinde birinci seçildi. 2017 senesinde de American Turkish Society Galası’nda Hayırseverlik Ödülü’ne layık görüldü. 2001 senesinden beri yemeksepeti.com’un CEO’su olarak görev yapan Aydın, zamanının büyük bir bölümünü ise gençlere ve girişimcilere destek vererek geçiriyor. Aydın ayrıca yemeksepeti.com'un satışından kazandığı paranın 27 milyon dolarını çalışanlarına dağıtmasıyla gündeme gelmiş, günlerce konuşulmuş ve takdir edilmişti. Bu nedenle Nevzat Aydın serveti ile de oldukça konuşulmuştu.

Aydın aynı zamanda; Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Genç Girişimciler Yüksek Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Galata Business Angels Kurucu Üyesi, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı (2016-2017), Trabzonspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi (2010 – 2013), Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi (2016), Allianz Danışma Kurulu Üyesi (2016), Mavi Giyim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016) ve American Turkish Society Yönetim Kurulu Üyesi (2016) oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun Nevzat abiye.. Tek kelime ile örnek olacak bir insan. Allah razı olsun kendisinden.

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