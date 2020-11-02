Nevzat Aydın kimdir? Enkaz altında kurtarılan Elif’i okutacağını söyledi! Nevzat Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Nevzat Aydın İzmir’de gerçekleşen depremin ardından 65 saat sonra enkazın altından kurtarılan minik Elif’in tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından çok konuşulan ünlü isim, araştırılmaya başlandı. Peki, Nevzat Aydın ne iş yapıyor? Nevzat Aydın nereli? Nevzat Aydın kaç yaşında? İşte detaylar...

“HAYATI BOYUNCA…”

Nevzat Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın - evet, gelecek saçmasapan tepkilere hazırlıklıyım.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Aydın, paylaşımında “İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.” mesajını aktardı.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Nevzat Aydın Elif ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Çok sayıda kişi de Nevzat Aydın hayatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 8 Mart 1976 doğumlu olan Aydın, girişimci, melek yatırımcı ve mentordur. 44 yaşında olan Aydın, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı olan yemeksepeti.com’un da kurucu ortağı ve CEO’sudur. Aydın daha önce, 2015 senesinde yemeksepeti.com’un Türkiye internet tarihindeki en yüksek değerleme olan 589 milyon dolar karşılığında Delivery Hero bünyesine katılmasıyla gündeme gelmişti.