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Nevzat Aydın sosyal medyadan duyurdu! 'Elif'i okutacağız'

02.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Nevzat Aydın sosyal medyadan duyurdu! 'Elif'i okutacağız'

Ünlü girişimci ve iş insanı Nevzat Aydın, İzmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın;

" Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

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KIZIMIZI OKUTACAĞIZ

Aydın'ın bu çağrısına hemen cevap geldi. Ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu:

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.

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