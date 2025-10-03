Mynet Trend

New York'ta iki uçak pistte çarpıştı

New York LaGuardia Havalimanı’nda iki yolcu uçağının pistte çarpıştığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı. Biri iniş yaparken diğeri kalkışa hazırlanan uçakların çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Delta Hava Yolları, yaralanan kişinin bir kabin görevlisi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Liman işletmesi, kazanın ardından LaGuardia Havalimanı’nda operasyonların aksamadığını duyurdu.

Yolcularından özür dileyen hava yolu firması, yaşanan olayı ‘taksi sırasında düşük hızda gerçekleşen çarpışma’ olarak nitelendirdi ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için yetkililerle iş birliği yapacağını kaydetti.

