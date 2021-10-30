Newcastle United 0-3 Chelsea (Maç Sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi.

St James Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 3-0 kazanmayı başardı. Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 65 ve 77. dakikalarda Reece James, 81. dakikada penaltıdan Jorginho'nun kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti ve Premier Lig'de liderliğini sürdürdü. Ligde galibiyeti olmayan Newcastle United ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea kendi sahasında Burnley ile karşılaşacak. Newcastle United ise Brighton deplasmanına konuk olacak.

