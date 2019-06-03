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Newcastle United, Fenerbahçeli Martin Skrtel'in peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, Liverpool’dan eski öğrencisi Martin Skrtel’i takımında görmek istiyor.

Newcastle United, Fenerbahçeli Martin Skrtel'in peşinde

İngiltere Premier Lig’de sezonu 13. sırada tamamlayan Newcastle United, önümüzdeki sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

İngiliz The Sun Gazetesi’nde yer alan habere göre; Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez’in eski öğrencisi ve Liverpool’a transfer ettirdiği Martin Skrtel’i takımında görmek istediği belirtildi.

2008 yılında Liverpool’a transfer olan Skrtel’i kadrosunun vazgeçilmezleri arasına koyan Benitez’in önümüzdeki sezon Slovak futbolcuyu kadrosuna katarak savunma kurgusunu şekillendirmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Liverpool’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu ve 119 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

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Anahtar Kelimeler:
Newcastle United Fenerbahçe Martin Skrtel

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