Newcastle United’ın Suudi konsorsiyuma satışına onay verildi

Premier Ligi’nden yapılan açıklamada, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.

LİGDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bağlı konsorsiyumun kulübü alması İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Satışın ardından Newcastle taraftarları, stat çevresinde toplanarak kutlama yaptı. Yeni patronun, Manchester City gibi kulübü yıldızlar topluluğuna çevireceği konuşuluyor.

TARAFTARLAR KUTLAMA YAPTI

Arap sermayesi önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının resmen açıklanmasından sonra Newcastle United taraftarları, St. James' Park'ta akşam boyunca kutlama yaptı.

SIRALAMA DEĞİŞTİ! İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜPLERİ

Newcastle United: 400 milyar euro

PSG: 260 milyar euro

Manchester City: 25 milyar euro

Leipzig: 18,5 milyar euro

Salzburg: 18,5 milyar euro

Juventus: 16,5 milyar euro

Chelsea: 12 milyar euro

LA Galaxy: 10 milyar euro

Arsenal: 8 milyar euro



