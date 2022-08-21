SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE! Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE! Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21.08.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Newcastle United ile Manchester City İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler geri sayım devam ederken, heyecanla beklenen karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Newcastle United - Manchester City maçı canlı yayın bilgileri...

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE! Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United - Manchester City maçı için heyecan dorukta. Futbolseverler maç için geri sayım sürerken karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Newcastle United - Manchester City maçının saati ve kanalı...

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle - Manchester City maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Heyecanla beklenen Newcastle - Manchester City maçı saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu!Eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu!
Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...
Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...
Anahtar Kelimeler:
Newcastle United manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu!

Çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu!

Galatasaray istediğini aldı... Nwakaeme ile şaşırtan anlaşma!

Galatasaray istediğini aldı... Nwakaeme ile şaşırtan anlaşma!

Ümraniye maçı sonu oldu! Kerem Aktürkoğlu için karar

Ümraniye maçı sonu oldu! Kerem Aktürkoğlu için karar

Galatasaray'ın istediği Umut Bozok Trabzonspor'a imzayı atıyor!

Galatasaray'ın istediği Umut Bozok Trabzonspor'a imzayı atıyor!

Ne yaptın Burak! Tarihe geçti... 80 dakikada 2 gol!

Ne yaptın Burak! Tarihe geçti... 80 dakikada 2 gol!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.