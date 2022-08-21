NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE! Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United - Manchester City maçı için heyecan dorukta. Futbolseverler maç için geri sayım sürerken karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Newcastle United - Manchester City maçının saati ve kanalı...

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle - Manchester City maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Heyecanla beklenen Newcastle - Manchester City maçı saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

