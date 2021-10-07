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  4. Newcastle United satıldı! Dünyanın en zengin kulübü oldu

Newcastle United satıldı! Dünyanın en zengin kulübü oldu

07.10.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Newcastle United, 352 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı.

Newcastle United satıldı! Dünyanın en zengin kulübü oldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum, Newcastle United'ı satın aldı.

Premier Lig ve kulüp resmi açıklamayı yaparken, bu işlemin 352 milyon euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi.

Muhammed bin Selman'ın şu anda 400 milyar dolar servetiyle birlikte şu anda dünyanın en zengin kulüp sahibi olduğu da belirtildi.

selman

EN ZENGİN KULÜPLERİNİN SAHİPLERİNİN SERVETLERİ

400 milyar dolar, Newcastle
260 milyar dolar, PSG
25 milyar dolar, Man City
18,5 milyar dolar, Leipzig
16,5 milyar dolar, Juventus


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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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