Newcastle United satıldı! Dünyanın en zengin kulübü oldu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum, Newcastle United'ı satın aldı.

Premier Lig ve kulüp resmi açıklamayı yaparken, bu işlemin 352 milyon euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi.

Muhammed bin Selman'ın şu anda 400 milyar dolar servetiyle birlikte şu anda dünyanın en zengin kulüp sahibi olduğu da belirtildi.

EN ZENGİN KULÜPLERİNİN SAHİPLERİNİN SERVETLERİ

400 milyar dolar, Newcastle

260 milyar dolar, PSG

25 milyar dolar, Man City

18,5 milyar dolar, Leipzig

16,5 milyar dolar, Juventus



