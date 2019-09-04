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Neydiler ne oldular! Çocuktan önce vs. çocuktan sonra

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ebeveyn olduktan sonra insanın hayatında pek çok şey hızla değişir, bunların başında da yaşam tarzı gelir, bu konuda örnekler çok. İşte biz de sizler için bu büyük değişimleri en şeffaf haliyle gözler önüne seren insanların paylaşımlarını derledik. Güldürürken düşündüren o görseller...

Neydiler ne oldular! Çocuktan önce vs. çocuktan sonra

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere en çok söylenen söz sanırız “hayatınız komple değişecek” sözüdür. Gerçekten de çocuk sahibi olmak hayatı değiştiren bir tecrübedir. Ancak kimse bunu yaşamadan bilemez, öğrenemez. Çocuğunuzu kucağınıza ilk aldığınız andan başlayarak hayatınız her geçen gün onun ihtiyaçlarına ve hayatınıza kattıklarına göre değişecektir. Eskiden yaptığınız birçok şeyi yapamayacaksınız, birçok planınızı ertelemek zorunda kalacaksınız, aklınızda hiç olmayan şeyler girecek hayatınıza. Fakat sonunda tüm bunlara değdiğini düşüneceksiniz. İşte çocuk sahibi olduktan sonra hayatları bambaşka bir hale bürünen insanlar. Bu içerik gözünüzü korkutmasın, bir gülüşleri yok mu her şeyi unutturuyor…

İŞTE O DEĞİŞİMLER...

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