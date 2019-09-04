Neydiler ne oldular! Çocuktan önce vs. çocuktan sonra

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere en çok söylenen söz sanırız “hayatınız komple değişecek” sözüdür. Gerçekten de çocuk sahibi olmak hayatı değiştiren bir tecrübedir. Ancak kimse bunu yaşamadan bilemez, öğrenemez. Çocuğunuzu kucağınıza ilk aldığınız andan başlayarak hayatınız her geçen gün onun ihtiyaçlarına ve hayatınıza kattıklarına göre değişecektir. Eskiden yaptığınız birçok şeyi yapamayacaksınız, birçok planınızı ertelemek zorunda kalacaksınız, aklınızda hiç olmayan şeyler girecek hayatınıza. Fakat sonunda tüm bunlara değdiğini düşüneceksiniz. İşte çocuk sahibi olduktan sonra hayatları bambaşka bir hale bürünen insanlar. Bu içerik gözünüzü korkutmasın, bir gülüşleri yok mu her şeyi unutturuyor…

İŞTE O DEĞİŞİMLER...

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