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Neye uğradığını şaşırdı! Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan'dan dolandırıcılık uyarısı

03.08.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan son olarak Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif Atakul karakteriyle adından söz ettiriyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olurken ünlü oyuncu Celil Nalçakan yaşadığı bir olay sebebiyle neye uğradığını şaşırdı. Whatsapp hesabının çalınmış olabileceğini ifade eden Celil Nalçakan uyarıda bulundu.

Neye uğradığını şaşırdı! Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan'dan dolandırıcılık uyarısı

Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan, Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden. Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Başına talihsiz bir olay gelen Celil Nalçakan WhatsApp hesabının çalınmış olabileceğini ifade etti.

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CELİL NALÇAKAN'IN WHATSAPP HESABI HACKLENDİ

Ünlü oyuncu numarası rehberinde kayıtlı olan Instagram kullanıcılarını yaptığı paylaşımla uyardı.

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İşte Celil Nalçakan'ın paylaşımı:

"Arkadaşlarım Whatsapp hesabım hacklenmiş olabilir. Bir IBAN numarası falan varmış, lütfen itibar etmeyiniz. Böyle bir story gören olursa ekran görüntüsü alarak paylaşın"

Celil Nalçakan

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp dolandırıcılık Burçin Terzioğlu Celil Nalçakan İlker Kaleli poyraz karayel
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