Neye uğradığını şaşırdı! Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan'dan dolandırıcılık uyarısı

Poyraz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan, Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden. Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterini canlandıran ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başına talihsiz bir olay gelen Celil Nalçakan WhatsApp hesabının çalınmış olabileceğini ifade etti.

CELİL NALÇAKAN'IN WHATSAPP HESABI HACKLENDİ

Ünlü oyuncu numarası rehberinde kayıtlı olan Instagram kullanıcılarını yaptığı paylaşımla uyardı.

İşte Celil Nalçakan'ın paylaşımı:

"Arkadaşlarım Whatsapp hesabım hacklenmiş olabilir. Bir IBAN numarası falan varmış, lütfen itibar etmeyiniz. Böyle bir story gören olursa ekran görüntüsü alarak paylaşın"





