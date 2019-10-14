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Neymar 1 ay yok

FRANSA HABERLERİ  | 14.10.2019 20:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, Neymar'ın sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacağını açıkladı.

Neymar 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi.

8 gün içinde ikinci bir değerlendirme yapılacağı ancak 27 yaşındaki futbolcunun, mevcut belirtiler doğrultusunda sağlığına kavuşmasının bir ay süreceği belirtildi.

Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Neymar, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge'e karşı oynayacağı 2 maçı da kaçıracak.

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