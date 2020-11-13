Neymar Brezilya'nın maçlarında oynayamayacak

Paris Saint-Germain'in 28 Ekim'de Medipol Başakşehir ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmasından bu yana sahaya çıkmayan Neymar, milli formadan da uzak kalacak.
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımın yarın TSİ 03.30'da Venezuela ve 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de Uruguay ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarıldı. 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, ilk 2 maçını kazanmıştı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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