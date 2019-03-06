Neymar'dan Rio Karnavalı çıkartması! Anitta ile birlikte Rio'da

Paris Saint Germain'in 10 numarası Neymar, sakatlığını fırsata çevirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında çeyrek final arayacak Paris Saint Germain'de sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Neymar, Rio Karvanalı'nda görüntülendi.



Paris Saint Germain oyuncusunun Fransa'ya dönüp takımına destek olması yönünde çağrıda bulunsa da, Neymar Brezilya'da tedavi sürecini sürdürüp, parti yaparak eğlenmeye devam ediyor.

ANİTTA VE NEYMAR AŞK MI YAŞIYOR?

Neymar'ın Rio Karnavalı'na şarkıcı Anitta ile katılması, eleştirilerle birlikte aşk dedikodularının çıkmasına da neden oldu.

İkili birlikte bir süre vakit geçirirken, daha sonra sarışın bir kadının Neymar'a yaklaşmaya çalışması gözlerden kaçmadı.

Dünyanın en pahalı transferi Neymar, özel hayatına yöneltilen eleştirilere geçtiğimiz günlerde net bir yanıt verdi.

Brezilyalı yıldız, Globo Esporte'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Sosyal hayatımın sahadaki performansımı olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Bu tür bir çıkarımı komik buluyorum. Sahadaki istatistiklerim oldukça iyi. 2016 Olimpiyatları'nda da söylemiştim. Bu hayat benim hayatım. Yaptığım şeyler beni bağlar ve böyle devam edeceğim.

Sahada beni eleştirebilirsiniz, performansım hakkında konuşabilirsiniz. Saha dışında ise işime ben bakarım. Bir şeyi istersem onu yaparım. 27 yaşındayım, hayat benim hayatım"

