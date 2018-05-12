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Neymar'dan transfer mesajı

FRANSA HABERLERİ  | 12.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılan Neymar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Neymar'dan transfer mesajı

Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında transfer ettiği Neymar'ın adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Son olarak İspanyol basını, Brezilyalı süperstar için Madrid devinin 260 milyon euroluk bir teklif yaptığını öne sürmüştü.

Neymar ise Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla transfer iddialarına son noktayı koydu.

Yıldız futbolcunun PSG'nin yeni formasıyla çektirdiği fotoğrafın üstüne "Yeni formayı giymekten ve sizleri memnun etmekten ötürü çok gururluyum." mesajını yazması önümüzdeki sezon da PSG'de kalacağı şeklinde yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
neymar Fransa real madrid psg

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