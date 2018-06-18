Neymar, Dünya Kupası'nda en çok faule maruz kalan isim oldu!

İsviçre, Brezilya’nın en etkili silahı Neymar’ı durdurmak için sert bir yol seçti. Kırmızı-Beyazlılar, Sambacı’ya mücadele boyunca 10 kez faul yaptı. Bu sayı, 1998 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla Tunus karşısında 11 kez faule maruz kalan Alan Shearer’dan bu yana en yüksek rakam oldu. Neymar, 2018 Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan maçlarda ise en çok faule maruz kalan isim oldu.

MODAYA UYDU

Dünya Kupası’nda Arjantin’in ardından Almanya’da beklenmeyen bir sonuçla kupaya başlarken bu modaya Brezilya da uydu. 3 takımın ortak bir noktası da dikkat çekti. Turnuvada şu ana kadar en çok şut çeken ekipler Arjantin (27), Almanya (26) ve Brezilya olarak sıralanırken bu 3 ekip de galibiyete ulaşamadı.

38 MİLYON EURO ÇÖP OLDU

Brezilya - İsviçre maçı öncesi Avrupa’daki bahisçilerin Sambacılar’a yatırdığı para dudak uçuklattı. Bahisçiler, 38 milyon Euro’yu Brezilya galibiyetine oynarken berabere biten maç sonrası tüm para şirketlere kaldı.

(Habertürk)

