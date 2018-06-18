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Neymar, Dünya Kupası'nda en çok faule maruz kalan isim oldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

2014’te evinde yaşadığı hayal kırıklığını Rusya’da unutturmak isteyen Brezilya, turnuvaya beklenmedik bir puan kaybıyla başladı. E Grubu’ndaki ilk maçında İsviçre önünde öne geçse de yakalanan Sambacılar, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı! 1-1 biten mücadelede; İsviçre, Brezilya’nın en etkili silahı Neymar’ı durdurmak için sert bir yol seçti!

Neymar, Dünya Kupası'nda en çok faule maruz kalan isim oldu!

İsviçre, Brezilya’nın en etkili silahı Neymar’ı durdurmak için sert bir yol seçti. Kırmızı-Beyazlılar, Sambacı’ya mücadele boyunca 10 kez faul yaptı. Bu sayı, 1998 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla Tunus karşısında 11 kez faule maruz kalan Alan Shearer’dan bu yana en yüksek rakam oldu. Neymar, 2018 Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynanan maçlarda ise en çok faule maruz kalan isim oldu.

MODAYA UYDU

Dünya Kupası’nda Arjantin’in ardından Almanya’da beklenmeyen bir sonuçla kupaya başlarken bu modaya Brezilya da uydu. 3 takımın ortak bir noktası da dikkat çekti. Turnuvada şu ana kadar en çok şut çeken ekipler Arjantin (27), Almanya (26) ve Brezilya olarak sıralanırken bu 3 ekip de galibiyete ulaşamadı.

38 MİLYON EURO ÇÖP OLDU

Brezilya - İsviçre maçı öncesi Avrupa’daki bahisçilerin Sambacılar’a yatırdığı para dudak uçuklattı. Bahisçiler, 38 milyon Euro’yu Brezilya galibiyetine oynarken berabere biten maç sonrası tüm para şirketlere kaldı.

(Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu dünya kupası bahis şirketlerine yaradı tüm maçlarda şike varr...
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