Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'un erkeklerle yaşadığı ilişkiler ortaya çıkınca ayrılmış ancak geçtiğimiz haftalarda barışarak Sao Paulo eyaletinin Santos kentinde kiraladıkları evde yaşamaya başlamıştı.
Barışma dönemi sonrasında ikilinin arasında bir kez daha kara kedi girdi.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Nadine Gonçalves ile Tiago Ramos, geçtiğimiz günlerde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışma esnasında sinirlenen Ramos, cama yumruk atarak elini ciddi bir şekilde yaraladı.
Yaşanan tartışmayı duyan komşular önce polisi, sonra da ambulansı aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Tiago Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı ve sonrasında taburcu edildi.
Konu ile ilgili Neymar'ın menajeri yaptığı açıklamada, ikilinin yaşanan tartışma sonrası normale dönerek eve gittiğini ancak sosyal mesafe kuralları gereği yakın durmadıklarını söylerken, Brezilyalı yıldızın arkadaşı ise çarpıcı bir iddia gündeme getirdi.
Neymar'ın arkadaşı, tartışma nedeniyle Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi. Ramos'u tedavi eden doktorlar ise, yetkileri bulunmaması gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındılar.
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor!
Gelmesi için görüşüyoruz
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
İtalya Futbol Federasyonu'ndan onay
F.Bahçe'den Hasan Ali kararı
Sergen takımda tutun dedi! Ama işte yeni adresi!
Beckham: Cezalar ağırlaştırılsın
Trabzonspor'da moral yemeği
Wolfsburg, Werder Bremen'i devirdi
Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı
Eşi ırkçı paylaşımda bulunan yıldız takımdan kovuldu!
Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer
Juventus transferi bitirdi
Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum