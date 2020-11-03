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Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, sayısız estetik sonrası tanınmaz hale geldi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.11.2020 19:30 | Son Güncelleme

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar Jr'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic'i görenler tanıyamıyor. Sayısız estetik yaptıran ve eski halini unutturmak isteyen ünlü modelin eski halinden eser yok.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, sayısız estetik sonrası tanınmaz hale geldi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar Jr'ın Barcelona'da top koşturduğu dönemde bir süre birliktelik yaşadığı model Soraja Vucelic, geçirdiği estetik operasyonları sonrasında tanınmaz hale geldi.

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33 yaşındaki Hırvat model, yıllar içerisinde yüzünde ve vücudunda bir dizi estetik operasyonu geçirdi.Yüzünde burun, çene, yanak, alın ve dudak bölgelerinden operasyon geçiren model, göğüslerini de büyüttü.

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Eski halinin görünmemesi için sosyal medya hesaplarını bir süreliğine kapatan isim, geçirdiği operasyonlar sonrasında yeni bir Instagram hesabı açmıştı.Sayısız ameliyattan sonra tanınmaz gale gelen isim, yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşımlarla şimdiden 400 binden fazla takipçi kazandı.

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Kıvrımlı vücut hatlarını cesurca paylaşımlarına yansıtan gözde model son olarak derin dekolteli paylaşımıyla olay oldu.İşte 33 yaşındaki modelin çok konuşulan Instagram paylaşımları...

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