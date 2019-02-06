Neymar'ın partisinde görülen Elif Aksu Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi

Neymar'ın 27. yaşını kutladığı doğum günü partisine damga vuran Türk model Elif Aksu, bu kez Türk Telekom Stadı'nda görüntülendi.
Dün akşam düzenlenen partide yıldız futbolcu Neymar'la el ele görüntülenen Elif Aksu, bugün Türkiye'ye geldi ve Galatasaray'ın Hatayspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını izledi.
Sosyal medya hesabından Türk Telekom Arena'dan fotoğraf paylaşan Elif Aksu, sosyal medyada gündem olmayı başardı.
İşte Elif Aksu'nun yaptığı paylaşım;
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