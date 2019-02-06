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Neymar'ın partisinde görülen Elif Aksu Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 06.02.2019 21:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hatayspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sürpriz bir isim vardı. Neymar'ın partisinde görülen ve gündeme damga vuran Türk model Elif Aksu, Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Neymar'ın partisinde görülen Elif Aksu Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi

Neymar'ın 27. yaşını kutladığı doğum günü partisine damga vuran Türk model Elif Aksu, bu kez Türk Telekom Stadı'nda görüntülendi.

Dün akşam düzenlenen partide yıldız futbolcu Neymar'la el ele görüntülenen Elif Aksu, bugün Türkiye'ye geldi ve Galatasaray'ın Hatayspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını izledi.

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Sosyal medya hesabından Türk Telekom Arena'dan fotoğraf paylaşan Elif Aksu, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İşte Elif Aksu'nun yaptığı paylaşım;

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Anahtar Kelimeler:
neymar elif aksu

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