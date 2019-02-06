Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı: Elif Aksu

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ÜNLÜLER  | 06.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar doğum günü partisiyle gündeme geldi. Partide dikkat çeken bir isim vardı ki aslında onu görenler hemen hatırlayacak...

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı: Elif Aksu

Pars Saint-Germain'de (PSG) top koşturan, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 27. yaş gününü verdiği partiyle kutladı.

Partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim de vardı...

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5 Şubat'ta girdiği 27. yaşı için hafta sonu ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Neymar'ın partisine birçok ünlü isim katıldı.

Kırmızı renk temalı bir partiye birçok futbolcu ve ünlü isim katılırken, o isimler arasında bir de Türk model yer aldı.

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İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmadı, görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

Adı, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı futbolcuyla aşk dedikodularına karışan ünlü model Elif Aksu da Neymar'ın doğum günü partisine katıldı.

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Elif Aksu, Instagram hesabından Neymar'la el ele olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta, Paris Saint Germain'nin diğer yıldızı Kylian Mbappe de yer aldı.

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Türkiye, Elif Aksu'yu 2017 yılında İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza’da karıştığı bir kazayla tanımıştı.

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Elif Aksu, tatile çıktığı İbiza’da sevgilisinin 500 bin Euro’luk Ferrari’si ile kaza yapmıştı. Kokain kullandığı belirlenen güzel model, kefaletle serbest kalmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
neymar elif aksu

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