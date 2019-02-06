Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı: Elif Aksu

Pars Saint-Germain'de (PSG) top koşturan, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 27. yaş gününü verdiği partiyle kutladı.

Partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim de vardı...

5 Şubat'ta girdiği 27. yaşı için hafta sonu ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Neymar'ın partisine birçok ünlü isim katıldı.

Kırmızı renk temalı bir partiye birçok futbolcu ve ünlü isim katılırken, o isimler arasında bir de Türk model yer aldı.

İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmadı, görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

Adı, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı futbolcuyla aşk dedikodularına karışan ünlü model Elif Aksu da Neymar'ın doğum günü partisine katıldı.

Elif Aksu, Instagram hesabından Neymar'la el ele olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta, Paris Saint Germain'nin diğer yıldızı Kylian Mbappe de yer aldı.

Türkiye, Elif Aksu'yu 2017 yılında İspanya'nın ünlü tatil merkezi İbiza’da karıştığı bir kazayla tanımıştı.

Elif Aksu, tatile çıktığı İbiza’da sevgilisinin 500 bin Euro’luk Ferrari’si ile kaza yapmıştı. Kokain kullandığı belirlenen güzel model, kefaletle serbest kalmıştı.



