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Neymar'ın yeni tarzı olay oldu!

16.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, futbolunun dışında stili ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız, Copa America mağlubiyeti sonrası saç stilini değiştirerek yine gündem oldu.

Neymar'ın yeni tarzı olay oldu!

Copa America'da takımıyla birlikte finale çıkan ve Arjantin'e 1-0 kaybederek kupaya son aşamada veda eden Neymar, en çok tartışılan isimlerden biri haline gelmişti. Brezilyalı yıldız saç stilini değiştirerek yine olay yarattı.

BUNALIMDAN ÇIKMAK İSTEDİ

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Maç sonu Messi ile verdiği fotoğraflar olay olan Brezilyalı futbolcu 2021 yılında PSG ile şampiyonluğu son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de yarı finalde kaybetmişti.

Bu başarısızlıkların ardından girdiği bunalımdan çıkmak isteyen dünya yıldızı saç stilini değiştirdi.

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