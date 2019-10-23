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Neymar'dan G.Saray itirafı!

FRANSA HABERLERİ  | 23.10.2019 20:02 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar, Brezilya'da OTRO kanalına röportaj verdi. Neymar, birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neymar, verdiği röportajda Galatasaray hakkında da konuştu.

Neymar'dan G.Saray itirafı!

Paris Saint-Germain'in süperstarı Neymar, RMC Sport'a gündemle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Neumar, "Paris Saint-Germain'deki hayatımdan mutluyum. Kendimi Paris'in başarılarına adamış durumdayım. Ben bir profesyonelim. Paris'in her şeyi, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için elimden gelen her şeyi vereceğim." ifadelerini kullandı.

NEYMAR'IN GEÇTİĞİMİZ SEZON ATTIĞI TÜM GOLLER

"İSTANBUL'DA OYNAMAK ZORDUR"

İlk 3 maçta cezalı olması nedeniyle oynayamayan Neymar, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdikleri performansla ilgili olarak, "Galatasaray maçını evden izleyebildim. Takımımız çok iyi oynadı. İstanbul'da oynamak zordur. Çok özel atmosferler oluyor. Özellikle, o maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Ancak, iyi oynadık, golü attık ve 3 puanı aldık. Bence en önemlisi buydu."

"TARAFTARLA, İKİ SEVGİLİ GİBİYİZ"

"Geri döndüm. Bir müddet sonra sevgilerini de tekrar kazanırım, umarım." diyrek sözlerini sürdüren Neymar, "Tepkileri normal. Onların hislrini anlıyorum. Beni de anlamalarını istiyorum sadece. Bazen mutsuz oldur ve bir şeyleri değiştirmek istersiniz. Ben de öyle istedim. Fakat, sonuç olarak Paris'te kaldım. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Brezilyalı yıldız, "Paris taraftarıyla aramdaki ilişki, iki sevgilinin ilişkisi gibi. Birbirinizi sevmenize rağmen bazen kavga edersiniz, fakat sonra barışır ve birbirinizi sevmeye devam edersiniz." açıklamalarını yaptı.

"MBAPPE SAHADAYKEN HER ŞEY KOLAY"

Neymar, takım arkadaşlarıyla arasının iyi olduğunu söylerken, "Atmosfer her zaman çok iyiydi. Birbirimizle diyalogumuz her zaman kolaydır ve iyidir. Yeni gelenleri hemen içimize alırız ve büyük bir aile gibiyiz. Bence Paris için çok güzel bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe ile aralarındaki arkadaşlık ile ilgil gelen soruya Neymar, "Kylian ile aramız özellikle iyi. O Fransız, ben Brezilyalıyım. İkimiz de İngilizce konuşuyoruz. Birlikte harika işler yapıyoruz. İnanılmaz bir genç. Harika bir yetenek. Onunla yanyana oynadığım için çok mutluyum. Mbappe de sahadayken işim daha kolay oluyor." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

(Sporx)

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neymar psg Galatasaray

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