Neymar'dan G.Saray itirafı!

Paris Saint-Germain'in süperstarı Neymar, RMC Sport'a gündemle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Neumar, "Paris Saint-Germain'deki hayatımdan mutluyum. Kendimi Paris'in başarılarına adamış durumdayım. Ben bir profesyonelim. Paris'in her şeyi, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için elimden gelen her şeyi vereceğim." ifadelerini kullandı.

NEYMAR'IN GEÇTİĞİMİZ SEZON ATTIĞI TÜM GOLLER

"İSTANBUL'DA OYNAMAK ZORDUR"

İlk 3 maçta cezalı olması nedeniyle oynayamayan Neymar, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdikleri performansla ilgili olarak, "Galatasaray maçını evden izleyebildim. Takımımız çok iyi oynadı. İstanbul'da oynamak zordur. Çok özel atmosferler oluyor. Özellikle, o maçta inanılmaz bir atmosfer vardı. Ancak, iyi oynadık, golü attık ve 3 puanı aldık. Bence en önemlisi buydu."

"TARAFTARLA, İKİ SEVGİLİ GİBİYİZ"

"Geri döndüm. Bir müddet sonra sevgilerini de tekrar kazanırım, umarım." diyrek sözlerini sürdüren Neymar, "Tepkileri normal. Onların hislrini anlıyorum. Beni de anlamalarını istiyorum sadece. Bazen mutsuz oldur ve bir şeyleri değiştirmek istersiniz. Ben de öyle istedim. Fakat, sonuç olarak Paris'te kaldım. Elimden geleni yapacağım." dedi.