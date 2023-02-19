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Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu! PSG - Lille maçındaki görüntü ise izleyenlerin içini acıttı...

19.02.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paris Saint-Germain, Lille ile karşı karşıya geldi. Müsabaka; PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, 50. dakikada rakibiyle ikili mücadeleye giren Neymar sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Brezilyalı yıldız sedyeyle kenara gelirken, üzüntüsü ve sakatlanma anının görüntüsü izleyenlerin yüreğini burktu. İşte detaylar...

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu! PSG - Lille maçındaki görüntü ise izleyenlerin içini acıttı...

Fransa Ligue 1'in 24. haftası dev bir maça sahne oldu. Paris Saint-Germain ile Lille, Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı ve gözler ikinci devreye çevrildi.

ACI İÇERİSİNDE YERDE KALDI

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Karşılaşmanın 50. dakikasında gelişen PSG atağı öncesinde rakibiyle ikili mücadeleye giren ve topu kapmak için hamle yapan Neymar, sakatlanarak acı içerisinde kendisini yere bıraktı.

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SEDYEYLE KENARA GELDİ

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Ayağını ters bastığı görülen dünyaca ünlü yıldızın bağırışı televizyondan duyulurken, hakem sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. İlk tedavisi yapılan Neymar daha sonra sedyeye alınarak kenara getirildi.

Brezilyalı yıldızın son durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi. Karşılaşma ise Paris Saint-Germain'in 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

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