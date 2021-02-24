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Neymar sosyal medyadan paylaştı, ortalık karıştı!

24.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Neymar sosyal medyadan paylaştı, ortalık karıştı!

Fransız devi Paris Saint-Germain’in formasını giyen dünya yıldızı Neymar, takımdan ayrılacağı söylentileri devam ederken yaptığı bir paylaşımla hem ortalığı, hem de kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

Paris Saint-Germain ile kontratı önümüzdeki sezon bitecek olan Neymar'ın hakkında, uzun süredir Paris ekibinden ayrılacağına dair haberler medyaya yansıyordu.

Brezilyalı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri yine üzerine çekti.

29 yaşındaki sambacı, attığı tweetle Paris Saint-Germain'de kalacağının sinyallerini verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

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“Mutlu uyandım, mutlu antrenman yaptım. Nedenini merak ediyorum?” şeklinde tweet atan Neymar’ın bu sözleri, ‘takımda kalacağının bir sinyali’ şeklinde yorumlandı.

Öte yandan dünya yıldızı, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile oynadığı 18 maçta 13 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

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