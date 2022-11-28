Neymar var, yok fark etmiyor! Brezilya bu sefer de İsviçre'ye acımadı

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada G Grubu'nda turnuvanın favori ekiplerinden Brezilya, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Neymar'ın oynamadığı mücadele 1-0'lık Brezilya üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte Brezilya puanını 6'ya yükselterek liderliğini sağlamlaştırdı. İsviçre ise 3 puanda kalarak gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı.

BREZİLYA ATTI AMA İPTAL EDİLDİ

Maçın 64. dakikasında Casemiro'nun pasında topu ayağına alan Vinicius Junior, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu. Büyük mutluluk yaşayan Brezilyalıların sevinci kısa sürdü. VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi.

SEFEROVIC OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da forma şansı bulamayan İsviçreli yıldız Seferovic, 76. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Maçta pek varlık gösteremeyen Seferovic, takımına katkı veremedi.

BREZİLYA'NIN GOLÜ BU KEZ SAYILDI

Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterdiği anlarda Brezilya yine hücuma başladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Manchester United'ın yıldızı Casemiro, topa sert ve düzgün bir vuruş yaparak ağlarla buluşturdu. Brezilya bu skorun ardından maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın devamında başka gol sesi çıkmadı ve sambacılar zorlu müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

