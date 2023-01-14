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Nez kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? 2000’lerde 'Sakın Ha' şarkısıyla tozu dumana katan Nez MasterChef'te!

14.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nez, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef Ünlüler yarışmasında hünerlerini sergileyecek. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde gecenin kazananları arasındaydı. Mavi takımda kazanan ise Cemal Can olmuştu. Peki, Nez kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? İşte 2000’lerde 'Sakın Ha' şarkısıyla tozu dumana katan Nez'in hayatı ve biyografisi...

Nez kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? 2000’lerde 'Sakın Ha' şarkısıyla tozu dumana katan Nez MasterChef'te!

Nez, MasterChef Ünlüler yarışmasında geçtiğimiz gün kırmızı takımda gecenin kazananı oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu Masterchef ünlüler programında hünerlerini sergileyen ünlü şarkıcının gerçek adı Nezihe Kalkan'dır. 'Sakın Ha', 'Her Şey Boş' gibi şarkılarla 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Nez vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Nez hakkında merak edilenler...

NEZ KİMDİR?

Nez sahne adını kullanan Nezihe Kalkan 15 Mart 1979 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi.

Sakın Ha adlı şarkısıyla 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Nez o dönem "yerli Shakira" olarak nam salmıştı.

Turkish Delight, Sakın Ha ve Her Şey Boş adlı şarkıları ve kliplerinde yaptığı kalça dansıyla popüler oldu.

Nez, 2009'da Sıkı Dostlar adlı komedi dizisinde oynayan Nez, 2006 yılında %100 Nez adlı ikinci albümünü, 2011 yılında Nez Zamanı, 2013 yılında Nez Retro Turca adlı EP albümlerini, 2017'de Senin Annen Olamam Ben ve 2021'de Titanium adlı teklileri çıkardı. 2022 yılında Bruce Lee adlı tekli çalışmasını yayınlamıştır.

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