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Nice futbolcusu Beka Beka intihara teşebbüs ediyor! Kız arkadaşını ikna etmek için yoğun çaba var...

29.09.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Fransa'da bir otoyol üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ediyor. Yıldız futbolcu itfaiye ve polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

Nice futbolcusu Beka Beka intihara teşebbüs ediyor! Kız arkadaşını ikna etmek için yoğun çaba var...
Alexis Beka Beka

Alexis Beka Beka

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nice
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Fransa’da OGC Nice kulübünde forma giyen Alexis Beka Beka, otoyol üzerindeki Magnan viyadüğünde intihar girişiminde bulundu. Futbolcuyu ikna çabaları sürüyor.

KÖPRÜYE ÇIKTI

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Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice’te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunan bir otoyol üzerindeki köprüye çıktı. Magnan viyadüğünden kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sürüyor. Nice takımı yaşanan olayın ardından bugün düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etti.

KIZ ARKADAŞINI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

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Nice oyuncuları, Alexis Beka Beka’nın kız arkadaşını olay yerine gitmesi için ikna etmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

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Transfer döneminde Beşiktaş'ın çok istediği fakat anlaşmaya varılamayan Beka Beka'nın bu durumu dünya gündeminde birinci sıraya oturdu.

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