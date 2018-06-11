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Nice'in yeni hocası Patrick Vieira

FRANSA HABERLERİ  | 11.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Nice, Lucien Favre'den boşalan teknik direktörlük görevi için Patrick Vieira ile anlaştı.

Nice'in yeni hocası Patrick Vieira

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Fransız teknik direktör Vieira ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbolculuk döneminde Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City'de forma giyen eski Fransız milli oyuncu, son iki yıldır ABD'nin New York City takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.

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patrick vieira Nice

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