Nice oyuncusu Alexis Beka Beka intihara mı kalkıştı, neden intihar etmek istedi? Alexis Beka Beka kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Nice oyuncusu Alexis Beka Beka son dakika haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in geçen yıl 12 milyon Euro'ya transfer ettiği Fransız futbolcu Beka Beka viyadükte intihar teşebbüsünde bulundu. Alexis Beka Beka'nın intihar girişimi ile ilgili detaylara ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALEXIS BEKA BEKA NEDEN İNTİHARA KALKIŞTI?

Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti.

Fransız basınının haberine göre, aralarında polis, psikolog ve itfaiye ekipleri; Beka Beka'yı ikna etmeye çalıştı.

23 yaşındaki yıldız oyuncunun kız arkadaşından ayrıldığı için bunalım yaşadığı öne sürüldü.

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alexis Beka Beka 2001 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

ALEXIS BEKA BEKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexis Beka Beka, Caen takımında profesyenlliğe geçiş yaptı.

Burada geçirdiği 2 yılda gösterdiği başarılı performansla köklü Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Beka Beka, 14 milyon euro karşılığında ülkesinin takımlarından Nice'le anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Nice formasyıla tüm kulvarlarda 20 maçta giyen yıldız oyuncu, bu sezon ise henüz forma şansı bulamadı.

