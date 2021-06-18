Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak

Nick Cannon'ın bir süredir birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. De La Rosa, 14 Haziran'da dünyaya gelen ikiz bebekleriyle çekilen bir videosunu paylaşarak, "Dünyaya hoş geldiniz Zion Mixolydian Cannon ve Zililon Heir Cannon" mesajını yazdı. Mutluluktan gözlerinin içi gülen Abby De La Rosa'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.

MARIAH CAREY İLE DE İKİZLERİ OLDU

Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olduu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

ALTI AY ÖNCE DE BABA OLMUŞTU

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

ONDAN DA BİR ÇOCUĞU OLACAK

Ancak Nick Cannon cephesinden gelen bebek haberleri bunlarla sınırlı değil. 40 yaşındaki Cannon'ın bir başka sevgilisi Alyssa Scott'dan da yakında bir bebek sahibi olacağı belirtiliyor. Böylece Cannon, sadece altı ay içinde bir değil üç kez çocuk sahibi olma unvanını elde edecek.