MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak

Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak

18.06.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nick Cannon, kırılması güç bir rekora imza attı. Bir dönem Mariah Carey ile evli olan ve ikiz kız çocukları olan oyuncu altı ay içinde üçüncü kez baba olacak. Nick Cannon, önceki gün sevgilisi DJ Abby De La Rosa ile yeni doğan ikizlerine kavuştu. Üstelik geçen Aralık'ta bir dönem aşk yaşadığı Britanny Bell'den dünyaya gelen kızını kucağına alan sanatçı, önümüzdeki günlerde başka bir ilişkisinden daha çocuk sahibi olacak.

Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak

Nick Cannon'ın bir süredir birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. De La Rosa, 14 Haziran'da dünyaya gelen ikiz bebekleriyle çekilen bir videosunu paylaşarak, "Dünyaya hoş geldiniz Zion Mixolydian Cannon ve Zililon Heir Cannon" mesajını yazdı. Mutluluktan gözlerinin içi gülen Abby De La Rosa'nın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni geldi.

a

MARIAH CAREY İLE DE İKİZLERİ OLDU

Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olduu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

b

ALTI AY ÖNCE DE BABA OLMUŞTU

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

ONDAN DA BİR ÇOCUĞU OLACAK

Ancak Nick Cannon cephesinden gelen bebek haberleri bunlarla sınırlı değil. 40 yaşındaki Cannon'ın bir başka sevgilisi Alyssa Scott'dan da yakında bir bebek sahibi olacağı belirtiliyor. Böylece Cannon, sadece altı ay içinde bir değil üç kez çocuk sahibi olma unvanını elde edecek.

c

ÜÇ SEVGİLİ İDDİASI

Bütün bu gelişmeler gözlerin Nick Cannon'a çevrilmesine neden oldu. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor.

Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Kötü alışkanlığını açıkladıKötü alışkanlığını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
nusret in çin malına benziyor adam

En Çok Okunan Haberler

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Özgür Abik teslim oldu

Özgür Abik teslim oldu

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Çocuğu işkence gören baba: Bana 'çocuğunu öldüreceğim' dedi

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Kim Kardashian öyle bir bikini giydi ki... Yokmuş gibi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.