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Nicki Minaj bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

03.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Nicki Minaj bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Amerikalı rapçi Nicki Minaj, bebeğinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı. Minaj, gönderisine, "Beni annen olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim" notunu düştü.

'Nicki Minaj' 2019 yılında Kenneth Petty ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftten Minaj, kural bozdu.

Rapçi, oğlunun fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BENİ SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Nicki Minaj, oğlunun karelerini şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

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Beni annen olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere mutlu bir yeni yıl diliyorum. Bu yolculuk boyunca sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Benim için çok önemli.

Anne olmak, bugüne kadar aldığım en tatmin edici iş. Dışarıdaki tüm süper kahraman annelere ve bu zorlu dönemde hamile kalan tüm kadınlara kucak dolusu sevgi gönderiyorum.

Bebeğinin adını henüz açıklamayan 38 yaşındaki Minaj'in gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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