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Nicki Minaj'dan yatak pozu!

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ÜNLÜLER  | 12.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

36 yaşındaki rap sanatçısı Nicki Minaj, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte samimi pozlarını paylaştı.

Nicki Minaj'dan yatak pozu!

Nicki Minaj'ın sevgilisiyle birlikte paylaştığı yatak pozu sosyal medyada olay oldu.

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Nicki Minaj, yeni sevgilisinin 16 yaşındaki bir kıza bıçaklı saldırı ve tecavüz suçundan hüküm giydiğinin ortaya çıkmasının ardından, Instagram’da, “Konuşmaya yer mi arıyorlar? O zaman onlara konuşacak bir şey verelim” notuyla sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

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Instagram'dan paylaşılan bu pozlar 1,6 milyondan fazla kullanıcı tarafından beğenildi.

Ünlü isim sevgilisini şu sözlerle savunmuştu: "O olay olduğunda henüz 16 yaşındaydı ve o kızla sevgililerdi. Siz İnternet insanları benim hayatımı yönetemezsiniz.

Nicki Minaj'ın abisi Jelani Maraj, 11 yaşındaki üvey kızına tecavüz etmek suçundan tutuklanmıştı. Küçük kıza tecavüz olayı, 8 yaşındaki küçük erkek kardeşin yanlışlıkla olaya şahit olması ve okuldaki görevlilere anlatması ile ortaya çıkmıştı. Eve yapılan baskında küçük kızın pijamasında Maraj'ın sperm örneklerine rastlanmıştı.

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