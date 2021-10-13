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Nicki Minaj’ın pozları yürek hoplattı! Dekoltesi tam sınırda

13.10.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, olay fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Hem yalnız başına hem de eşiyle verdiği cüretkâr pozlarla gündemden düşmeyen Amerikalı şarkıcının pembe peruklu fotoğraflarına milyonlarca beğeni geldi.

Nicki Minaj’ın pozları yürek hoplattı! Dekoltesi tam sınırda

Nicki Minaj, önceki gün sarı lateks büstiyeriyle objektif karşısına geçti. Şarkıcı göğüs ucu hizasında biten dekolteli büstiyeriyle birlikte pembe bir peruk takarak verdiği pozlarına kısa süre içinde milyonlarca beğeni yağdı.

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Instagram’da 160 milyon takipçisi olan Amerikalı rapçi bugüne kadar hem yalnız başına hem de eşiyle verdiği cüretkar pozlarla gündemden düşmedi.

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Kıvrımlarıyla meşhur olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde müzik grubu Little Mix’e "kıskanç sefil palyaçolar" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

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Nicki Minaj Instagram
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