Nicki Minaj’ın pozları yürek hoplattı! Dekoltesi tam sınırda

Nicki Minaj, önceki gün sarı lateks büstiyeriyle objektif karşısına geçti. Şarkıcı göğüs ucu hizasında biten dekolteli büstiyeriyle birlikte pembe bir peruk takarak verdiği pozlarına kısa süre içinde milyonlarca beğeni yağdı.

Instagram’da 160 milyon takipçisi olan Amerikalı rapçi bugüne kadar hem yalnız başına hem de eşiyle verdiği cüretkar pozlarla gündemden düşmedi.

Kıvrımlarıyla meşhur olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde müzik grubu Little Mix’e "kıskanç sefil palyaçolar" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.



