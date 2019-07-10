Nicki Minaj tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti

Amerikalı rapçi Nicki Minaj gelen tepkiler üzerine kararını değiştirdi!

Cidde kentindeki bir festivalde konser vereceğinin duyulmasının ardından insan hakları savunucularının tepkisini çeken ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Konuyu dikkatlice gözden geçirdim ve Cidde Dünya Festivali’ne katılmama kararı aldım. Suudi Arabistan’daki hayranlarımla buluşmayı çok istiyordum ancak fikir özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ gibi konularda bilincim artınca konserimi iptal etmenin daha doğru olacağını düşündüm.”

ABD’deki İnsan Hakları Vakfı, 36 yaşındaki şarkıcıya açık mektup yazarak, 18 Temmuz’daki festivale katılmaması, o ‘baskıcı rejimin’ parasını kabul etmemesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülke yönetiminde söz sahibi olmasının ardından çeşitli açılımlar yapılıyor.

Cidde Müzik Festivali de bu bağlamda ülkede bir ilk olma özelliği taşıyor.

LGBTQ haklarıyla ilgili eylemlere katılımı ile bilinen Nicki Minaj'ın eşcinselliğin suç sayıldığı ülkede konser verecek olması eleştirilere neden olmuştu.

Suudi Arabistan'da eşcinsel bireyler para, kırbaçlama, taşlama, hadım, ömür boyu hapis, ölüm cezası ve işkence gibi cezalara çarptırılıyor.

